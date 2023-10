Zwei Verletzte: Jugendliche prügeln sich bei Party in Bad Wörishofen

Eine Party in Bad Wörishofen läuft aus dem Ruder. Ein Jugendlicher wirft seinem Kontrahenten eine Flasche an den Kopf. Die Polizei ermittelt.

Eine Feier in Bad Wörishofen artete am Samstagabend derart aus, dass Polizei und Rettungsdienst anrücken mussten.

Nach Angaben der Polizei hatten zwischen dem Gewerbegebiet und dem Wohngebiet von Bad Wörishofen mehrere Jugendliche in eine Scheune gefeiert. "Im Verlauf des Abends, gerieten immer wieder zwei Partygäste aneinander", berichtet die Polizei. Der verbale Streit eskalierte schließlich. Einer der beiden 17-Jährigen habe mit der Faust zugeschlagen, der andere habe eine Flasche nach seinem Kontrahenten geworfen. Die Flasche traf den 17-jährigen, der dadurch eine Platzwunde am Kopf erlitten habe. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Auch sein Gegner wurde verletzt. Er habe sich eine Platzwunde unter der Lippe zugezogen. Die Polizei verständigte die Eltern der Jugendlichen. Einer der Teenager muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten, gegen den anderen ermittelt die Polizei wegen des Flaschenwurfs wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (mz)

Lesen Sie dazu auch