Darum will das Landratsamt einen Schwarzbau unter Auflagen genehmigen

Das Landratsamt will einen großen Schwarzbau in Bad Wörishofen unter Auflagen genehmigen – und damit gegen den Willen des Stadtrates entscheiden. Das sorgte unlängst für Empörung im zuständigen Bauausschuss der Kneippstadt. Kurz vorher erst war bekannt geworden, dass die Behörde bei einem Schwarzbau in Kirchheim ganz anders entschieden hat. Wo liegt der Unterschied? Das Landratsamt erklärt nun die Vorgehensweise.
Bad Wörishofen
