Zweierlei Maß beim Schwarzbau? So begründet das Landratsamt sein Vorgehen in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Darum will das Landratsamt einen Schwarzbau unter Auflagen genehmigen

In Kirchheim soll ein Schwarzbau beseitigt werden, in Bad Wörishofen soll ein anderer womöglich stehen bleiben, wenngleich deutlich kleiner. So argumentiert die Behörde.
Von Markus Heinrich
    Wer baut, muss sich an die Vorgaben der Gemeinde halten. In Bad Wörishofen geht es seit Monaten um einen Fall, in dem das nicht passiert ist.
    Wer baut, muss sich an die Vorgaben der Gemeinde halten. In Bad Wörishofen geht es seit Monaten um einen Fall, in dem das nicht passiert ist. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Das Landratsamt will einen großen Schwarzbau in Bad Wörishofen unter Auflagen genehmigen – und damit gegen den Willen des Stadtrates entscheiden. Das sorgte unlängst für Empörung im zuständigen Bauausschuss der Kneippstadt. Kurz vorher erst war bekannt geworden, dass die Behörde bei einem Schwarzbau in Kirchheim ganz anders entschieden hat. Wo liegt der Unterschied? Das Landratsamt erklärt nun die Vorgehensweise.

