Zweijähriger Bub ist traurig: Wer hat sein Laufrad gestohlen?

Wer macht denn sowas? Ein zweijähriger Bub in Bad Wörishofen vermisst sein Laufrad. Offenbar wurde es beim Kräutergarten im Kurpark der Kneippstadt gestohlen. Polizei und Kind hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.

Ein trauriges Ende nahm der Besuch im Kräutergarten im Kurpark in Bad Wörishofen für ein Kind: Am Freitag besuchte der zweijährige Bub mit seiner Mutter zwischen 16 und bis 16.30 Uhr den Kräutergarten im Kurpark in Bad Wörishofen. Das kleine Laufrad der Marke "Puky" stellten sie am Rande des Kräutergartens ab. Als sie dann nach einer halben Stunde das Laufrad wieder holen wollte, war es verschwunden. Trotz sofortiger und intensiver Suche am Abstellort an verschiedenen Tagen konnte die Familie das Laufrad nicht mehr finden. Eine Nachfrage beim Fundamt verlief ebenfalls negativ.

Polizei sucht den Dieb eines Laufrades in Bad Wörishofen

Daher erstattete die Familie jetzt Strafanzeige gegen Unbekannt. Das Laufrad der Marke „Puky“ ist grün lackiert. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall, die sachdienliche Hinweise zum Fall oder dem Verbleib des Laufrades machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)