Zweijähriger löst Großeinsatz in Bad Wörishofen aus

Ein zwei Jahre alter Bub hat in Bad Wörishofen in einem unbeobachteten Moment ein paar Knöpfe ausprobiert und damit für einen Großeinsatz gesorgt.

Ein Zweijähriger hat für ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst in Bad Wörishofen gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte der Bub am Mittwochnachmittag in einem unbeobachteten Moment an den Drehknöpfen eines Herds herumgespielt.

Holzbrett qualmt und löst Einsatz der Feuerwehr Bad Wörishofen aus

Dabei habe sich der Herd eingeschaltet. Ein Holzbrett, das auf dem Herd lag, begann irgendwann zu qualmen und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten als Folge mit einem Großaufgebot aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht, als die Rettungskräfte eintrafen.

Die Ursache für den Rauch war schnell gefunden. Die Feuerwehr schaltete den Herd ab. Alle Beteiligten blieben unverletzt. (mz)