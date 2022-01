Zweijähriger „stellt sich“ nach Polizeifahndung

Überraschendes Ende einer Fahndung in Bad Wörishofen - und ein weitere kurioser Fall in den Akten der Polizei.

Wohl ein unruhiges Wochenende hatte eine 76-jährige Bad Wörishoferin, die ihre Handtasche samt Geldbörse, Ausweis, Führerschein, EC-Karten und Bargeld als verloren wägte. Die Polizei wiederum hat einen kuriosen Fall mehr in den Akten.

Die 76-Jährige war am Freitag noch in einem Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet Bad Wörishofen, da hatte sie ihre Handtasche noch. „Danach verlor sich die Spur nach ihrer Handtasche und die Frau glaubte diese am Einkaufwagen vergessen zu haben“, berichtet die Polizei, welche die 76-Jährige zwischenzeitlich eingeschaltet hatte.

Die Polizei schrieb sämtliche Dokumente der 76-Jährigen zur Fahndung aus

Die Polizei schrieb sämtliche Dokumente zur Fahndung aus. „Am Nachmittag gab sich der zweieinhalbjährige Tatverdächtige jedoch dann zu erkennen“, teilt ein Polizeisprecher mit. Wie sich herausstellte, hatte der Enkel die Tasche beim Besuch der Großmutter mitgenommen und in seiner Spielekiste versteckt. (mz)