"Kommunikationsstörung": Neue Attacke auf Bad Wörishofens Bürgermeister

Plus Erst die Krisensitzung wegen Welzels Personalführung, dann der Verkauf des Sebastianeums: Stellvertreter Daniel Pflügl wirft Bürgermeister Stefan Welzel gravierende Fehler vor.

Die Auseinandersetzung im Bad Wörishofer Rathaus hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) attackiert Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) frontal und wirft dem Rathauschef nicht mehr nur gravierende Fehler im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus vor. Auch beim jetzt bekannt gewordenen Verkauf des Sebastianeums durch die Barmherzigen Brüder an Bauunternehmer Dieter Glass (Pflügl: „Eine Tragödie“) habe Welzel Fehler gemacht, weil er weder den Stadtrat noch seine Stellvertreter rechtzeitig über die laufenden und letztlich gescheiterten Verhandlungen informiert habe.

Pflügls Frontalangriff auf Bürgermeister Welzel gipfelt in den Vorwurf, ein „Kommunikationsproblem“ mit seinen beiden Stellvertretern im Amt und darüber hinaus eine "ausgeprägte Kommunikationsstörung" zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben. Eine weitere „Sondersitzung“ sei angesichts der Tragweite des Sebastianeum-Verkaufs laut Pflügl „wahrscheinlich“. Ob und wie er sich als Stellvertreter Welzels eine weitere Zusammenarbeit mit dem Ersten Bürgermeister vorstellen kann, lässt der Zweite Bürgermeister offen.