Zwist mit Pfarrer-Ehepaar schlägt hohe Wellen – so geht es jetzt weiter

Plus Nach dem Zerwürfnis zwischen Pfarrer-Ehepaar und der Mehrheit im Wörishofer Kirchenvorstand steht die Frage nach den Gründen im Raum. Das sagt der Regionalbischof.

Der überraschende Weggang des Bad Wörishofer Pfarrer-Ehepaars Schnütgen nach Differenzen über die Gemeindeführung hat hohe Wellen geschlagen. Eine entscheidende Rolle hat dabei der Kirchenvorstand gespielt. Regionalbischof Axel Piper erläutert, dass es bei der Neubesetzung der Pfarrerstellen diesmal eine Änderung gibt. Entscheiden werde der Landeskirchenrat.

„Kirchenvorstand und Ehepaar Schnütgen gehen getrennte Wege aufgrund verschiedener Auffassungen in Bezug auf Gemeindeleitung und Kommunikation.“ Mit diesem dürren Satz endete am Wochenende nach nur eineinhalb Jahren eine Geschichte, die eigentlich eine Erfolgsgeschichte hätte werden sollen. "Das Ehepaar war aus vielerlei Hinsicht eine gute Wahl", sagte Christoph Burger unserer Redaktion. Er ist der Referent des Regionalbischofs Axel Piper.