Zwölf stimmgewaltige Tenöre begeistern im Kurhaus Bad Wörishofen

Große Stimmen erklingen in Bad Wörishofen – doch wer dabei an Operette dachte, erlebte eine Überraschung.

Mit dem Begriff „einmalig“ soll man ja vorsichtig umgehen, doch in diesem Fall ist er durchaus berechtigt. Wie oft erlebt man zwölf Tenöre auf einmal auf der Bühne? Unter dem Motto „Music of the World“ boten „The 12 Tenors“ in Bad Wörishofen ein Konzert, das die Besucher von den Sitzen riss und den Kursaal auf Grund der Raumfülle der Stimmen erzittern ließ. Wer an Oper oder Operette gedacht hatte, erkannte schnell, dass hier etwas ganz anderes geboten wurde. Auch der Humor kam nicht zu kurz, das lag auch an Moderator Alexander Herzog aus Nürnberg.

Von den zwölf Tenören stammen neun aus Großbritannien, einer aus den Niederlanden, sowie einer aus Nürnberg und einer aus Kaufbeuren. Alle waren mit großartigen Stimmen ausgestattet, was dann zu hören war, wenn sie Passagen einzeln vortrugen, am eindrucksvollsten allerdings klang es, wenn alle gemeinsam anhoben. Dazu kam eine ausgezeichnete Performance, denn im Konzert platzierten sie sich jeweils an völlig unterschiedlichen Standorten auf der Bühne, was auch einen besonderen optischen Aspekt beitrug.

Bei den Konzerten der Tenöre geht es auch um die gute Sache, um Spenden für Kinder

Das Programm selbst bestand dann aus Songs, die im Publikum fast jeder kennen konnte, und die zu den beliebtesten Melodien aus aller Welt der letzten Jahrzehnte gehörten. Klar, dass diese in dieser Wucht und gesanglicher Perfektion vorgetragen, begeisterte. Die verschiedenen Genres sorgte dazu für die entsprechende Abwechslung. Da gab es ein Beatles-Medley mit „Yesterday“, „Hey Jude „ und „Twist and Shout“, ebenso wie eine italienische Passage mit „Culiculi, Culicula“ und „Bella Ciao“. Standing Ovations waren der Lohn für das stimmgewaltige Dutzend. Dass das Ensemble auch ein Herz für Menschen, denen es nicht so gut, hat, zeigt es dadurch, dass es bei ihren Konzerten stets für „Wir helfen Kindern“ sammelt und dabei in den vergangenen Jahren schon 270.000 Euro spenden konnte.

