Zwölfjähriger aus Schlingen spielt die Hauptrolle im neuen St.-Ulrich-Musical

In Bad Wörishofen entsteht ein Musical zum Ulrichsjahr in Schwaben. Ausschließlich Jugendliche zeigen das Leben des Heiligen.

In Schwaben steht in diesem Jahr der Heilige Ulrich im Mittelpunkt. Dem einem Ulrichsjahr erinnert das Bistum Augsburg an den 1050. Todestag des Bischofs. In Bad Wörishofen entsteht dazu ein Musical. Nun steht fest, wer darin die Hauptrolle spielen wird.

Der zwölfjährige Manuel Kurz aus Schlingen übernimmt im neuen Volksmusical „Ulrich - Ein schwäbischer Heiliger“ die Hauptrolle des Heiligen Ulrich. „Ich bin sehr froh, mit Manuel einen passenden Darsteller aus unserer Pfarreiengemeinschaft gefunden zu haben, der sich spontan bei einem ersten Treffen aller Mitwirkenden zur Rolle bereit erklärt hat“, sagt Sanni Risch, die Komponistin und Produzentin des neuen Werks.

Von Bad Wörishofen aus soll das Ulrichsmusical durch Pfarreien des Bistums Augsburg ziehen

Seinen ersten großen Auftritt hat Manuel Kurz am 4. Juli 2023, dem 1050. Todestag des Hl. Ulrich. An diesem Tag feiert das Musical seine Premiere - natürlich in St. Ulrich in Bad Wörishofen. Das Besondere an dem Projekt: Risch besetzt das Musical ausschließlich mit Jugendlichen auf, hinter und vor der Bühne. Die Geschichte des Diözesanheiligen Ulrich wird zunächst in Bad Wörishofen und dann laut Risch bis ins Frühjahr 2024 in anderen Pfarreien des Bistums Augsburg zu sehen sein. „Die rund 40 Mitwirkenden lernen seit Ende Januar Texte, Lieder oder üben Noten ein", berichtet die Komponistin. "Ich freue mich sehr auf die weiteren Proben!“ (mz)

Karten gibt es bereits zu kaufen, beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (Telefonnummer 08261/991375), unter der Rufnummer 0172/8509381 oder im Internet unter www.heiligerulrich.de.

