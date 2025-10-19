Das sind echte Kneipp-Botschafter: Ehrung für die Wolters

Solche Kurgäste kann sich die Kneippstadt Bad Wörishofen nur wünschen: Veronika und Bernd Wolter wurden jetzt für ihren 50. Kuraufenthalt hier geehrt. Kurdirektorin Cathrin Herd kam dazu ins Kurhotel Edelweiß und überreichte neben Geschenken die Kneipp-Ehrennadel in Gold. Die hat sich das Ehepaar redlich verdient, denn sie sind darüber hinaus wahre Kneippbotschafter in der Familie und im Bekanntenkreis. Vier Generationen von ihnen sind überzeugte Anhänger der Kneippheilkunde und Naturheilkunde überhaupt. Schon die Eltern der Ehrengäste tankten in der Kneippstadt neue Kraft, auch Tochter und Schwiegersohn, ausgebildete Ärzte, bevorzugen die natürliche Heilweise und jetzt kommen auch schon die Enkel mit in die Kneippstadt.

Nach zuvor einigen Aufenthalten in anderen Häusern fanden die Wolters schon Ende der 70er-Jahre ihre Wörishofer Heimat im Kurhotel Edelweiß bei der Familie Schneid. „Wir bekommen immer das gleiche Zimmer und wenn wir ankommen, fühlen wir gleich wieder wie zu Hause.“ Mit dabei sind dann oft Teile der Familie oder sie kommen, sie hier zu besuchen. Zu Hause sind sie nun in Limburg, wurden bereits 2019 zu Ehrenkurgästen der Stadt ernannt.

Die Ärzte in der Familie Wolters haben Kneipp für sich entdeckt

Früher kamen sie meist einmal im Jahr, die letzten drei Jahre sogar zweimal. Veronika Wolter hat sich sogar im Fernstudium beim Kneippbund zur Gesundheitspädagogin ausbilden lassen und Vorträge gehalten. Dass auch zu Hause die Kneipplehre in der gesamten Familie eine große Rolle spielt, versteht sich da fast schon von selbst. Sogar Corona erlebten sie damals im Hotel Edelweiß. „Wir waren eine Woche in Quarantäne im Zimmer, wurden aber trotzdem über das Tablett vor der Türe bestens von der Familie Schneid versorgt. Die haben diese Zeit im Haus toll gemanagt“, geht ein Lob an die Gastgeber.

Über die Jahre haben sie viel in der Kneippstadt erlebt und die Entwicklung verfolgt. „Wir haben noch gesehen, wie die Kühe über die Straßen getrieben wurden und wie das Rathaus gebaut wurde.“

Deshalb sehen sie sowohl die bauliche Entwicklung der Stadt durchaus kritisch, ebenso, dass die Naturmedizin bei den meisten Ärzten zu wenig Aufmerksamkeit und Anwendung erfahre. Nachdem Veronika und Bernd Wolter durch seinen Beruf als Ingenieur viel herumgekommen sind, genießen sie jetzt das ruhigere Leben zu Hause in Limburg und die Aufenthalte in der Kneippstadt.