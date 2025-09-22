Icon Menü
Bad Wörishofens Imker sorgen sich um ihre Tiere

Bad Wörishofen

Kneipps Imkerverein lebt wieder auf – doch für Bienen ist es schwer

Bad Wörishofens Bienenzüchter sorgen sich um ihre Tiere. Einst gab es 700 Bienenvölker in der Stadt, heute nur noch einen Bruchteil.
Von Helmut Bader
    Im Kurpark gibt es, was viele noch nicht wissen, einen Bienenstand, der vom Kneippstädter Imkerverein betreut wird. Manfred Canci (rechts) und Kai Petersen sehen hier regelmäßig nach dem Rechten.
    Im Kurpark gibt es, was viele noch nicht wissen, einen Bienenstand, der vom Kneippstädter Imkerverein betreut wird. Manfred Canci (rechts) und Kai Petersen sehen hier regelmäßig nach dem Rechten. Foto: Helmut Bader

    Seit sage und schreibe 1870 gibt es in der Kneippstadt einen Imkerverein. Jetzt erlebt er nach einer schwierigen Zeit eine Wiederbelebung. Gegründet hatte ihn Sebastian Kneipp höchstpersönlich. Kneipp und Bienen waren zu seinen Lebzeiten bekanntlich eine ganz besondere Verbindung, hatte er doch selbst mit einem eigenen Bienenbüchlein die Bedeutung dieses Insekts herausgehoben. Dazu war er noch Vorsitzender des schwäbischen Imkervereines. Doch die Wichtigkeit eines weitverbreiteten Imkerwesens hatte zu diesen Zeiten noch einen ganz anderen Grund. Der erzeugte Honig war gesundes und wertvolles Nahrungsmittel und nicht unwesentlicher Zuverdienst für die Bevölkerung. Heute sieht die Lage anders aus. Bad Wörishofens Imker sind in Sorge um ihre Tiere.

