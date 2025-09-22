Kneipps Imkerverein lebt wieder auf – doch für Bienen ist es schwer

Seit sage und schreibe 1870 gibt es in der Kneippstadt einen Imkerverein. Jetzt erlebt er nach einer schwierigen Zeit eine Wiederbelebung. Gegründet hatte ihn Sebastian Kneipp höchstpersönlich. Kneipp und Bienen waren zu seinen Lebzeiten bekanntlich eine ganz besondere Verbindung, hatte er doch selbst mit einem eigenen Bienenbüchlein die Bedeutung dieses Insekts herausgehoben. Dazu war er noch Vorsitzender des schwäbischen Imkervereines. Doch die Wichtigkeit eines weitverbreiteten Imkerwesens hatte zu diesen Zeiten noch einen ganz anderen Grund. Der erzeugte Honig war gesundes und wertvolles Nahrungsmittel und nicht unwesentlicher Zuverdienst für die Bevölkerung. Heute sieht die Lage anders aus. Bad Wörishofens Imker sind in Sorge um ihre Tiere.
Bad Wörishofen
