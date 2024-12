Am Freitagabend kam es zu einer Schlägerei vor einem Lokal in der Hauptstraße in Bad Wörishofen: Laut Polizei gerieten mehrere, teils stark alkoholisierte Personen in Streit – der endete dann offenbar mit mehreren Faustschlägen. Alle Beteiligten erlitten lediglich leichte Verletzungen, so der Polizeibericht. (mz)

