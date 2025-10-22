„Für diese Gruppe war mir meine Zeit irgendwann zu schade“

Vor zehn Jahren prägte Angela Merkel angesichts der Flüchtlingskrise und der zahlreichen Geflüchteten in Deutschland den Satz „Wir schaffen das!“. Auch in Bad Wörishofen kamen damals viele Geflüchtete an. Angelika Beck war eine der Ersten, die sich für die Männer, Frauen und Kinder einsetzte und mit anderen Ehrenamtlichen den ökumenischen Arbeitskreis Asyl gründete. Im Gespräch unserer Redaktion blickt sie zurück auf zehn Jahre Flüchtlingshilfe.

Frau Beck, wie haben Sie die Ankunft der ersten Geflüchteten vor zehn Jahren erlebt?

ANGELIKA BECK: Da muss ich echt drüber nachdenken. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich aus der Mindelheimer Zeitung erfahren, dass Asylbewerber nach Bad Wörishofen kommen sollen. Im Stadtrat wurde über die Frage der Unterbringung diskutiert und man einigte sich darauf, Container im Gewerbegebiet aufzustellen, mit der Begründung, dass es dort Discounter gibt, in denen die Asylbewerber günstig einkaufen konnten. Das stimmte grundsätzlich. In Wirklichkeit wollte man die Menschen nicht in der Innenstadt haben. Wir sind ja ein Kurort und da passen junge Männer aus Afrika nicht in die Innenstadt, was einen jungen Mann aus Somalia nicht davon abhielt, hocherhobenen Hauptes mit seinem geschenkten Fahrrad durch die Fußgängerzone zu radeln. Das war allerdings selbst mir zu viel.

Wie gut oder schlecht hat damals die Unterstützung durch die Behörden wie Landratsamt und Stadtverwaltung funktioniert?

BECK: Wenn ich an die Unterstützung durch die Stadt denke, so war es hauptsächlich die Stadträtin und Sozialreferentin Ilse Erhard, die sich sehr für die Geflüchteten einsetzte und half, wo sie nur konnte. Die Stadt richtete auch ein Konto ein, auf das Bad Wörishofer Bürgerinnen und Bürger Geld spenden konnten. Es gab und gibt in Bad Wörishofen viele Geflüchtete aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich noch gut an ihre Flucht oder Vertreibung erinnern konnten und sehr berührt waren vom Schicksal der Geflüchteten. Das Landratsamt hat sich am Anfang sehr schwergetan, mit der Situation der vielen Geflüchteten im Landkreis fertig zu werden. Der damalige Landrat Weirather unternahm alles, um die Geflüchteten – und uns von den Helferkreisen – zu unterstützen. Er hat eine Tochter, die in der Notunterkunft am Memmingerberg mithalf und ihrem Vater Informationen aus erster Hand liefern konnte. Das Landratsamt unterstützte uns so gut es ging, musste aber selbst erst die entsprechenden Stellen einrichten. Der damalige Bad Wörishofer Bürgermeister Paul Gruschka erkannte die Dringlichkeit, eine Schnittstelle zwischen Behörden und Bevölkerung einerseits und dem Helferkreis und den Geflüchteten andererseits einzurichten und schuf die Stelle einer Asylbeauftragten.

Waren Sie zu diesem Zeitpunkt überzeugt davon, dass „wir es schaffen“?

Ja, das war ich, weil wir uns vom Helferkreis die Beine ausgerissen haben, um den Geflüchteten zu helfen. Allein die Bürokratie hat uns zum Verzweifeln gebracht! Uns wurde zwar zu Weihnachten in der Ansprache der Bundeskanzlerin gedankt, aber das war es auch schon. Häufig hatte ich den Eindruck, dass „die da oben“ gar nicht wussten, welche neuen Gesetze uns zusätzliche Aufgaben und Mehrarbeit aufbürdeten. Ein großer Hemmschuh war auch das lange Warten auf einen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Deutschkurs. Als nach und nach für viele Geflüchtete ein Deutschkurs bewilligt wurde, waren die Afghanen plötzlich davon ausgeschlossen. Das warf neue Probleme auf und da hatte ich schon den Eindruck, dass in der Regierung die linke Hand nicht wusste, was die rechte tat.

Ihr Engagement ist ungebrochen: Angelika Beck gibt auch heute noch Deutschkurse für Geflüchtete. Foto: Karin Donath

Hat sich Ihre Einstellung im Laufe der letzten zehn Jahre geändert?

BECK: Ja, dahingehend, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass Geflüchteten grundsätzlich geholfen werden muss. Nicht nur der Artikel eins des Grundgesetzes verpflichtet uns dazu. Auch unsere Bibel lässt in Matthäus 25,40 wissen: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Selbst Pfarrer Kneipp befand beim Anblick der vielen Kranken und Armen: „Send au Mensche!“. Und das sollten wir, besonders in Bad Wörishofen, nicht vergessen. Allerdings habe ich gelernt, dass ich nicht allen Geflüchteten helfen kann. Diejenigen, die regelmäßig am Deutschkurs teilnehmen, profitieren am meisten. Für sie war es leichter, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Diejenigen allerdings, die sich um nichts kümmerten und kein Interesse am Erlernen der Sprache zeigten, für diese Gruppe war mir meine Zeit irgendwann zu schade.

Spüren Sie auch eine Veränderung in Ihrem Umfeld?

BECK: Sowohl als auch. Es gab und gibt Menschen in meiner Umgebung, die mich gerne unterstützen und helfen. Andere lassen mich schon deutlich spüren, dass sie meine Hilfe für Geflüchtete für nicht richtig erachten. Wenn die nur wüssten, dass in praktisch allen Hotels und Gaststätten in Wörishofen und Umgebung Geflüchtete in der Küche die Speisen vorbereiten, die Hotelzimmer herrichten, in der Nachtschicht die Therme säubern, beim Bäcker nachts die Brezen schlingen und Brot backen. Ob sie dann noch eine Gaststätte besuchen oder am Morgen frische Brezen kaufen würden?

War die Äußerung von Merkel möglicherweise zu blauäugig?

BECK: Nein, bestimmt nicht. Frau Merkel konnte nicht anders handeln. Dass allerdings die Flüchtlingswelle eine übergroße Dynamik entwickelte, konnte sie nicht ahnen. Unser Land war darauf nicht vorbereitet, leistete aber in kurzer Zeit schier Unmenschliches. Dass diese Flüchtlingswelle mit allen ihren Schwierigkeiten ein gefundenes Fressen für eine rechtsradikale Partei wurde, ist ein sehr trauriger Nebeneffekt, der uns auch in Schwaben belastet.

Wie sehen Sie die Rolle der Politik damals und heute?

BECK: Damals musste sich die Politik mit vielem Neuem und Unbekanntem herumschlagen. Insofern möchte ich die Politik von damals nicht verurteilen. Im Nachhinein sieht man immer erst, was man hätte besser machen können. Manches ließ man auch zu lange schleifen, besonders während der letzten Regierung. Heute versucht die Politik, schneller durchzugreifen. Alle Missstände, die sich aufgehäuft haben, kann sie auch nicht sofort abschaffen.

Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Geflüchteten vor zehn Jahren und denen von heute?

BECK: Eindeutig: Die ersten Geflüchteten kamen nur mit dem, was sie auf dem Leib hatten, und waren um jede noch so kleine Hilfe dankbar. Die allermeisten hatten so gut wie keine Bildung und waren des Lesens und Schreibens nicht mächtig. Dieses Manko zieht sich durch ihr weiteres Leben. Bildung ist der Faktor zum Aufstieg, und wenn der fehlt, hat das Konsequenzen für die nächste Generation von Familienmitgliedern. Die Geflüchteten von heute sind anspruchsvoller und fordern mehr. Sie wissen offenbar, was ihnen „zusteht“, verkennen aber, dass die Unterstützung, die sie von der Sparkasse abholen, erst einmal von uns erwirtschaftet werden muss. Manche weise ich auch darauf hin, dass ihnen kein Zacken aus der Krone bricht, wenn sie sich ehrenamtlich betätigen würden. Vielen ist das aus ihrem Herkunftsland nicht bekannt.

Wenn Sie grob schätzen, wie viele von den Geflüchteten, die Sie betreut haben, haben es geschafft?

BECK: Die genaue Zahl kann ich nicht nennen, weil auch manche ihr Glück woanders versucht haben. Die meisten aber, die von uns ehrenamtlich betreut wurden, haben es geschafft, sich selbst zu ernähren und sich einigermaßen zu integrieren. Andere verlassen jedoch leider ihre Blase nicht.