Bäderticket für Bad Wörishofen, Mindelheim und Türkheim: Jetzt herrscht Klarheit

Einmal zahlen, in drei Freibädern den Sommer genießen: Das Bäderticket dreier Gemeinden hatte allerdings zuletzt Corona-Pause. So geht es nun weiter.

Vor Corona war die Sache klar: Wer eine Saisonkarte für das Freibad in Bad Wörishofen hatte, durfte damit auch in Mindelheim und Türkheim baden gehen – und umgekehrt. Zuletzt wurde das Angebot aber in der Pandemie ausgesetzt. Die Frage stand im Raum, ob es überhaupt noch erhalten wird.

So funktioniert das Bäderticket für den Freibadsommer in Bad Wörishofen, Mindelheim und Türkheim

„Inzwischen ist klar, dass alle drei Bürgermeister die übereinstimmende Info gegeben haben, dass die Freibad-Saisonkarten auch im Jahr 2022 wieder wechselseitig anerkannt werden“, teilt nun Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) auf Anfrage mit. „Es bleibt auch bei der Regelung, dass man eine anerkennungsfähige Saisonkarte jeweils nur in seiner am Verbund beteiligten Heimatgemeinde erwerben kann“, erläutert Welzel.

Das Bäderticket kam einst auf Antrag von Michael Scharpf von den Grünen zustande, das war im Jahr 2010, als Scharpf noch im Stadtrat saß. "Ich sehe diesen Vorschlag auch als kleinen Baustein der Vernetzung", sagte Scharpf damals.

