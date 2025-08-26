Icon Menü
Nach Bahnunfall in Breitenbrunn: Wann kommt eine Schranke?

Breitenbrunn

Nach dem Bahnunfall in Breitenbrunn: Wann kommt eine Schranke?

Nach dem schweren Unfall stehen die unbeschrankten Bahnübergänge erneut im Fokus. Eine technische Sicherung soll kommen – wann, erklärt eine Bahnsprecherin.
Von Melanie Lippl
    • |
    • |
    • |
    Beim Bahnunfall in der Loppenhausener Straße in Breitenbrunn ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.
    Beim Bahnunfall in der Loppenhausener Straße in Breitenbrunn ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Foto: Thomas Pöppel, AOV

    Es war mittags gegen 12 Uhr, Breitenbrunns Bürgermeister Jürgen Tempel saß gerade im Auto, als der Alarm losging. Bahnunfall in Breitenbrunn. Mal wieder … Schon mehrfach war es an den unbeschrankten Bahnübergängen in der Gemeinde zu schweren Unfällen gekommen. Seit am Ortseingang eine Schranke ist, war dort nichts mehr vorgefallen. Doch andere Übergänge wie der in der Loppenhausener Straße sind noch immer ohne Sicherung. Ändert sich das nach dem jüngsten Unfall? Kommt jetzt womöglich bald eine Schranke? Bürgermeister Tempel und die Pressestelle der Bahn liefern Antworten dazu.

