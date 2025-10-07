Icon Menü
Bahnhof Mindelheim: „Die Deutsche Bahn hat schlichtweg keinen Bock“

Bahnhof Mindelheim

Da hat jemand schlichtweg keinen Bock – und an Empathie mangelt es auch

Rollstuhlfahrer sind am Mindelheimer Bahnhof aktuell auf Hilfe von Außenstehenden angewiesen. Denn die Bahn tut wenig – viel zu wenig, findet unsere Autorin.
Leonie Küthmann
Von Leonie Küthmann
    • |
    • |
    • |
    Am Mindelheimer Bahnhof ist der Aufzug aktuell außer Betrieb.
    Am Mindelheimer Bahnhof ist der Aufzug aktuell außer Betrieb. Foto: Jan-Erik Ahlborn

    Mit ihrer Formulierung „gravierende Folgen für Betroffene“ hat die SPD noch eine recht diplomatische Formulierung für das gefunden, was aktuell am Mindelheimer Bahnhof stattfindet. Meiner Ansicht nach zeigt die Situation erneut auf, dass die Deutsche Bahn keinerlei Lösungen für Menschen mit Einschränkungen bietet, die über das Mindestmaß hinausgehen – und nicht einmal das ist hier erfüllt.

