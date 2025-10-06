Da hat jemand schlichtweg keinen Bock – und an Empathie mangelt es auch

Mit ihrer Formulierung „gravierende Folgen für Betroffene“ hat die SPD noch eine recht diplomatische Formulierung für das gefunden, was aktuell am Mindelheimer Bahnhof stattfindet. Meiner Ansicht nach zeigt die Situation erneut auf, dass die Deutsche Bahn keinerlei Lösungen für Menschen mit Einschränkungen bietet, die über das Mindestmaß hinausgehen – und nicht einmal das ist hier erfüllt.
Bahnhof Mindelheim
