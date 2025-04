Bahnübergang an der Eishalle bleibt weiter gesperrt

Passanten wird es aufgefallen sein: Nach der Gleiserneuerung zwischen Bad Wörishofen und Türkheim ist der Bahnübergang an der Eishalle Bad Wörishofen unpassierbar. Ein neues Schotterbett samt neuen Gleisen ist zu sehen, beidseitig davon aber keine Fahrbahn mehr. Das hat einen Grund, wie sich nun zeigt.

„Der Bahnübergang am Bahleweg muss weiterhin gesperrt bleiben“, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. „Infolge der Gleissanierungsarbeiten sind weitere bauliche Maßnahmen notwendig geworden, um den Übergang wieder befahrbar zu machen.“

Konkret gehe es - aufgrund des dortigen Straßengefälles - um eine Niveauanpassung. Das Bauamt arbeitee bereits an Lösungsmöglichkeiten, welche in Kürze dem Stadtrat zur Beratung vorgelegt würden.

Der Stadtrat soll über das weitere Vorgehen entscheiden

Bei entsprechender Beschlusslage und nach Zustimmung durch die Bahn könnte es, laut Stadtbaumeister Roland Klier, baulich dann zügig gehen. In der Zwischenzeit erfolgt die Umleitung zum Wertstoffhof und dem Flugplatz über die Türkheimer Straße, die Hochstraße und den Stadionring.

Der Bahnübergang an der Eishalle steht seit Jahren im Fokus, weil Loks an dem unbeschrankten Übergang per Lokpfeife warnen müssen, tagsüber wie auch nachts. Die Lokpfeifen sind ein Dauerthema bei Bürgerversammlungen in der Kernstadt. Gefordert wird unter anderem, den Übergang zu schließen, was zuletzt aber auf Protest unter anderem aus der Landwirtschaft gestoßen war.