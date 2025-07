Bahnunfall in Breitenbrunn: 83-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bahn-Unfall in Breitenbrunn im Unterallgäu gestern am Mittwoch (30. Juli): Wie die Polizei mitteilt, ist am Bahnübergang in der Loppenhausener Straße in Breitenbrunn am Mittwochmittag kurz nach 12 Uhr ein Auto mit einem Zug zusammengestoßen.

Bahnunfall bei Breitenbrunn: Ein 83-jähriger Mann wurde schwer verletzt

Einer Sprecherin der Polizei zufolge kam es direkt am Bahnübergang zum Unfall, der Zug stieß mit dem Heck des Autos zusammen. „Im Auto saß ein 83-jähriger Mann, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde“, sagte die Polizeisprecherin auf Nachfrage. Weitere Personen waren nicht im Auto, jedoch der Hund des Fahrers. Dieser wurde vor Ort tierärztlich behandelt und in Obhut genommen. Der Mann wird weiter im Krankenhaus versorgt. Weitere Details zum Unfallhergang oder der -ursache gibt es aktuell noch nicht, so die Sprecherin.

Im Regionalzug, der von Mindelheim auf dem Weg nach Günzburg war, waren zehn Passagiere sowie der Lokführer und eine Zugbegleiterin. Die Passagiere im Zug wurden nicht verletzt und reisten mit dem Schienenersatzverkehr weiter. An dem Bahnübergang in Breitenbrunn, an dem der Unfall passierte, gab es keine Bahnschranke.

Bei Breitenbrunn gab es immer wieder Bahnunfälle

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren auf der Strecke der Mittelschwabenbahn zwischen Mindelheim und Krumbach zu Unfällen gekommen, meist an unbeschrankten Bahnübergängen. So erfasste etwa im Januar 2023 ein Regionalzug ein Auto bei Breitenbrunn, ein Jahr zuvor rammte ein Auto ebenfalls bei Breitenbrunn einen vorbeifahrenden Zug.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de