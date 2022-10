Ermittlungen wegen versuchten Mordes: Unterallgäuer in U-Haft

Ein junger Unterallgäuer sitzt wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Hat er einen Mann bei Baisweil angefahren und zurückgelassen?

Nach einem rätselhaften Unfall bei Baisweil in der Nähe von Bad Wörishofen am vorvergangenen Wochenende hat die Polizei einen 26-jährigen Unterallgäuer festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft - es bestehe der dringende Verdacht des versuchten Mordes, teilte die Polizei am 31. Oktober mit.

Eine Autofahrerin hatte am frühen Samstagmorgen (22.10.22) gegen 5 Uhr einen schwerverletzten Mann neben der Kreisstraße zwischen Baisweil und Lauchdorf im Ostallgäu gefunden.

Der 43-jährige Fußgänger hatte unter anderem schwerste Kopfverletzungen erlitten. Die Spurenlage vor Ort ließ die Beamten der Kaufbeurer Polizei darauf schließen, dass der Fußgänger von einem Fahrzeug angefahren wurde.

Die ersten Ermittlungen brachten die Polizei auf eine Firmenfeier in einem nahegelegenen Gewerbebetrieb, die der 43-Jährige besucht hatte. Weitere Ermittlungen führten dann zu einem 26-jährigen Unterallgäuer. Passende Unfallspuren an dessen Pkw und die weiteren Gesamtumstände erhärteten den Tatverdacht, heißt es jetzt.

Staatsanwaltschaft Kempten: Autofahrer soll Tod von Unfallopfer bei Baisweil in Kauf genommen haben

Nach bisherigem Stand gehen die Beamten davon aus, dass der 26-Jährige den Fußgänger angefahren und den Schwerverletzten dann liegen gelassen hatte, anstatt ihm ärztliche Hilfe zukommen zu lassen. Damit bestehe nach Bewertung durch die Staatsanwaltschaft Kempten der dringende Verdacht, dass Autofahrer den Tod des Unfallopfers zumindest billigend in Kauf nahm und seine vorangegangene Tat verdecken wollte, heißt es seitens der Polizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige am Donnerstagnachmittag unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Diese folgte dem Antrag, woraufhin der Mann in Untersuchungshaft gebracht wurde. Zur Bestimmung der Alkoholisierung wurde bei dem 26-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, deren Ergebnis aktuell noch ausstehe, heißt es bei der Polizei.

Der schwerstverletzte Fußgänger befindet sich noch immer in stationärer Behandlung in einer Klinik. Er war am Samstagmorgen mit einem Rettungswagen in ein Unfallkrankenhaus gebracht worden, nachdem die Autofahrerin und ein weiterer Verkehrsteilnehmer die Rettungskette in Gang gesetzt hatten. (AZ)