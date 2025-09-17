Mehr als eine Nummer zu groß

Schon der Plan, in Unggenried zwölf neue Wohnungen zu bauen, lässt aufhorchen. Das Örtchen ist geprägt von Bauernhöfen und Einfamilienhäusern. Auch wenn die Optik an ein landwirtschaftliches Gebäude mit Wohnhaus und Stadel angelehnt ist, passt das Mehrfamilienhaus für zwölf Parteien nicht dazu. Es ist mindestens eine Nummer zu groß – und das nicht nur optisch. Zumal wenn es eben nicht nur bei dem einen großen Mehrfamilienhaus bleiben sollte, sondern diesem zwei weitere folgen würden. Denn natürlich muss auch ein kleiner Ort nicht auf ewig klein bleiben. Er kann und wird wachsen, aber eben Schritt für Schritt und nicht von heute auf morgen.

Sandra Baumberger

87719 Mindelheim

Wohnungen