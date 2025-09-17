Icon Menü
Bauausschuss lehnt Mehrfamilienhäuser in Unggenried zu Recht ab

Kommentar

Mehr als eine Nummer zu groß

Die Mitglieder des Bauausschusses haben den geplanten Mehrfamilienhäusern in Unggenried zu Recht eine Absage erteilt, findet unsere Autorin.
Von Sandra Baumberger
    Würden in Unggenried plötzlich rund doppelt so viele Menschen leben wie bisher, könnte das die Dorfgemeinschaft an ihre Grenzen bringen.
    Schon der Plan, in Unggenried zwölf neue Wohnungen zu bauen, lässt aufhorchen. Das Örtchen ist geprägt von Bauernhöfen und Einfamilienhäusern. Auch wenn die Optik an ein landwirtschaftliches Gebäude mit Wohnhaus und Stadel angelehnt ist, passt das Mehrfamilienhaus für zwölf Parteien nicht dazu. Es ist mindestens eine Nummer zu groß – und das nicht nur optisch. Zumal wenn es eben nicht nur bei dem einen großen Mehrfamilienhaus bleiben sollte, sondern diesem zwei weitere folgen würden. Denn natürlich muss auch ein kleiner Ort nicht auf ewig klein bleiben. Er kann und wird wachsen, aber eben Schritt für Schritt und nicht von heute auf morgen.

