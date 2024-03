Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Bald Milch aus dem Schwarzwald fürs Milchwerk Bad Wörishofen

Plus Hunderte Bauern liefern Milch nach Bad Wörishofen. Das Milchwerk wird ausgebaut. Auch eine Erweiterung scheint möglich, wenn es genügend Interessenten gibt.

Von Markus Heinrich

Im Milchwerk Bad Wörishofen wurden zuletzt über 180 Millionen Kilogramm Milch zu Käse verarbeitet, heuer werden es noch mehr sein. Wer diesen Käse jedoch probieren will, muss nach Frankreich fahren und dort eine Pizza essen - darauf landet er nämlich zu großen Teilen. In den Läden im Unterallgäu findet man den Käse dagegen nicht. Daran ändert sich auch nichts, wenn das Milchwerk nun den nächsten Wachstumsschritt macht, zu dem ein Millionen Euro schwerer Ausbau und der überraschende Bezug von großen Mengen Milch aus dem Schwarzwald gehören.

Das Milchwerk Bad Wörishofen gehört seit fünf Jahren der belgischen Vache Bleue Gruppe und behauptet sich seither in einem umkämpften Markt. "Alleine in Schwaben gibt es 38 Molkereien", sagt Jörg van Loock, der damals den Werksverkauf begleitete und in Bad Wörishofen nun die Geschäfte führt. "Die Konkurrenz ist groß", betont er. Nirgendwo sonst in Deutschland sei die Molkereidichte größer.

