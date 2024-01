Unterallgäu

Bauernproteste: Kinder demonstrieren auf dem Mindelheimer Marienplatz

Plus Am Donnerstagabend kursierte ein Aufruf, die Stadt Mindelheim erneut abzuriegeln. Daraus wurde nichts. Dafür demonstrierten mehr als 500 Personen in der Innenstadt.

Am Donnerstag machte in mehreren WhatsApp-Gruppen eine Karte die Runde, die einige bereits vom Sonntag kannten. Darauf war eingezeichnet, welche Zufahrtswege nach Mindelheim am Montag systematisch abgeriegelt worden waren. Darunter stand: "Wir machen weiter! Gegen die Ampel. 12.01.2024 ab 5 Uhr Mindelheim." Das Maristenkolleg und die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim ordneten daraufhin vorsichtshalber wie am Montag und Dienstag auch für Freitag wieder Distanzunterricht an. Wie sich am Freitag zeigte, wären die Schülerinnen und Schüler allerdings problemlos in die Schulen gekommen. Denn die Landwirte und Landwirtinnen folgten dem erneuten Blockadeaufruf diesmal nicht.

In Mindelheim zeigten schon die Kleinsten, wie politisch sie sind. Foto: Thorsten Bringezu

In der Kreisstadt blieb es deshalb absolut ruhig. Nur bei Dirlewang hätten sich rund 50 Fahrzeuge versammelt, die dann nach Türkheim und von dort weitergefahren seien, erklärte ein Polizeisprecher – möglicherweise zu den angekündigten Großveranstaltungen in München oder Dillingen. In den WhatsApp-Gruppen hatte eine große Mehrheit der Landwirte bereits am Donnerstagabend deutlich gemacht, dass es sich bei den Straßenblockaden vom Montag um eine einmalige Aktion gehandelt habe und sie sich nicht erneut an einem unangemeldeten Protest beteiligen wollen. Wer den Aufruf in die Gruppen gestellt hat, blieb unklar. Die Landwirte selbst sprechen von möglichen Trittbrettfahrern.

