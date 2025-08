In Amberg stehen die Weichen auf einen Wechsel an der Rathausspitze. Bürgermeister Peter Kneipp tritt bei der Kommunalwahl im März 2026 aus Altersgründen nicht mehr an. Nun ist klar, wen seine Freie Wählervereinigung stattdesssen ins Rennen schickt.

86854 Amberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Kneipp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kommunalwahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis