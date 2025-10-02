Verkehrsbehinderung: Auffahrt zur Umgehungsstraße wird gesperrt und erneuert

Die Zu- und Abfahrt von der Stockheimer Straße zur Bad Wörishofer Umgehungsstraße bei der Polizeiinspektion wird für längere Zeit gesperrt. Der Grund ist der schlechte Zustand des Geh- und Radwegs, der über die Einmündung führt.

Pendler und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag, 6. Oktober, 8 Uhr, auf Umwege einstellen. Die Einmündung der Kreisstraße MN29 (Stockheimer Straße) zur St2015 wird an diesem Tag gesperrt.

Die Geh- und Radwegefurt an der Einmündung sei „in die Jahre gekommen und in einem sanierungsbedürftigen Zustand“, teilt das staatliche Bauamt in Kempten mit. Der Auffahrtsbereich werde deshalb erneuert. Die Anschlussstelle werde bis zum 17. Oktober um 15 Uhr gesperrt, teilt die Behörde mit. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Stockheimer Straße und die Kaufbeurer Straße auf die St2015 umgeleitet. (mit mz)