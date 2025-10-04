Icon Menü
Bad Wörishofen

Baustelle und Umleitung: Diese Straße in Bad Wörishofen wird gesperrt

In Bad Wörishofens Innenstadt muss ein Kabelschaden behoben werden. Auf Verkehrsteilnehmer kommen ab dem 6. Oktober Behinderungen zu.
    In Bad Wörishofen muss eine viel befahrene Straße vorübergehend gesperrt werden.
    In Bad Wörishofen muss eine viel befahrene Straße vorübergehend gesperrt werden. Foto: Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

    Wegen der Behebung einer Kabelstörung muss der Gärtnerweg in Bad Wörishofen vorübergehend gesperrt werden.

    Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnen die Arbeiten am Montag, 6. Oktober. Voraussichtlich werde auch noch am Dienstag, 7. Oktober, dort gearbeitet. Die Baustelle befindet sich im Bereich der Hausnummer 7. Aus beiden Fahrtrichtungen können Anlieger bis zur Baustelle fahren. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. (mz)

