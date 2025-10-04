Baustelle und Umleitung: Diese Straße in Bad Wörishofen wird gesperrt

Wegen der Behebung einer Kabelstörung muss der Gärtnerweg in Bad Wörishofen vorübergehend gesperrt werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnen die Arbeiten am Montag, 6. Oktober. Voraussichtlich werde auch noch am Dienstag, 7. Oktober, dort gearbeitet. Die Baustelle befindet sich im Bereich der Hausnummer 7. Aus beiden Fahrtrichtungen können Anlieger bis zur Baustelle fahren. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. (mz)