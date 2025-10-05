Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Achtung, Umleitung und Baustelle in Bad Wörishofen: Auffahrt zur St2015 ab 6. Oktober gesperrt

Bad Wörishofen

Achtung, Umleitung: Auffahrt zur Umgehungsstraße wird gesperrt und erneuert

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich ab dem 6. Oktober auf Umwege einstellen. Eine wichtige Zufahrt wird saniert.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Die Anschlussstelle zur St2015 an der Stockheimer Straße wird für längere Zeit gesperrt.
    Die Anschlussstelle zur St2015 an der Stockheimer Straße wird für längere Zeit gesperrt. Foto: Markus Heinrich

    Die Zu- und Abfahrt von der Stockheimer Straße zur Bad Wörishofer Umgehungsstraße bei der Polizeiinspektion wird für längere Zeit gesperrt. Der Grund ist der schlechte Zustand des Geh- und Radwegs, der über die Einmündung führt.

    Pendler und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag, 6. Oktober, 8 Uhr, auf Umwege einstellen. Die Einmündung der Kreisstraße MN29 (Stockheimer Straße) zur St2015 wird an diesem Tag gesperrt.

    Die Geh- und Radwegefurt an der Einmündung sei „in die Jahre gekommen und in einem sanierungsbedürftigen Zustand“, teilt das staatliche Bauamt in Kempten mit. Der Auffahrtsbereich werde deshalb erneuert. Die Anschlussstelle werde bis zum 17. Oktober um 15 Uhr gesperrt, teilt die Behörde mit. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Stockheimer Straße und die Kaufbeurer Straße auf die St2015 umgeleitet. (mit mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden