Bayerischer Flohmarkt in Irsingen lockt Besucher aus ganz Deutschland an

Irsingen

Flohmarkt: „Die Fahrt nach Irsingen hat sich gelohnt“

Der große Flohmarkt in Irsingen bot eine Vielzahl an Raritäten aus ganz Deutschland. Trotz widriger Wetterbedingungen kamen Besucher von weit her, um zu stöbern und zu feilschen.
Von Franz Issing
    Zahlreiche Besucher stöberten auf dem Flohmarkt in Irsingen und suchten nach Schätzen und Raritäten.
    Zahlreiche Besucher stöberten auf dem Flohmarkt in Irsingen und suchten nach Schätzen und Raritäten. Foto: Franz Issing

    „Flohmärkte können einen verzaubern,ich finde sie einfach märchenhaft schön“ schwärmte ein Schnäppchenjäger bei seinem Streifzug durch den Bayerischen Trödelmarkt im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld. Dort wollten drei Tage lang etwa 1200 Händler aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern ihre Schätze von Boden und Keller zu Geld machen. Da war die pure Lust am Feilschen angesagt. Häufig hörte man beim Bummel über die große Budenstadt den Satz: „Können wir uns nicht auf ein paar Euro weniger einigen?“ Selbst Gewitter und Starkregen konnten die Kauflust der teils von weit her angereisten Besucher nicht bremsen.

