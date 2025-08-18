Flohmarkt: „Die Fahrt nach Irsingen hat sich gelohnt“

„Flohmärkte können einen verzaubern,ich finde sie einfach märchenhaft schön“ schwärmte ein Schnäppchenjäger bei seinem Streifzug durch den Bayerischen Trödelmarkt im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld. Dort wollten drei Tage lang etwa 1200 Händler aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern ihre Schätze von Boden und Keller zu Geld machen. Da war die pure Lust am Feilschen angesagt. Häufig hörte man beim Bummel über die große Budenstadt den Satz: „Können wir uns nicht auf ein paar Euro weniger einigen?“ Selbst Gewitter und Starkregen konnten die Kauflust der teils von weit her angereisten Besucher nicht bremsen.

