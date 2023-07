Bayerischer Sportpreis

16:19 Uhr

Zwei Auszeichnungen gehen nach Mindelheim

Plus Der Bayerische Sportpeis fand in diesem Jahr gleich zwei Abnehmer in Mindelheim: Neben Eishockey-Legende Patrick Reimer darf sich auch Special Olympics-Radfahrer Anton Schuster freuen.

Von Axel Schmidt

Einen besonderen Auftritt hatten elf Mitglieder des Fähnlein Ems am Wochenende: Eine Woche nach dem Frundsbergfest in Mindelheim standen die Landsknechte um Hauptmann Marquard von Ems (Johannes Högel) in der BMW-Welt in München Spalier für eines ihrer Mitglieder.

In München wurde nämlich dem Mindelheimer Patrick Reimerder bayerische Sportpreis für sein „Sportliches Lebenswerk“ verliehen. Der ehemalige Eishockeyprofi beendete im Frühjahr seine einzigartige Karriere, in der er nicht nur die Bestmarke als DEL–Rekordtorschütze hält, sondern auch zu den Olympia-Silbermedaillengewinnern 2018 gehörte. In seiner 20-jährigen DEL-Karriere spielte er für die Düsseldorfer EG und zuletzt über zehn Jahre bei den Nürnberg Ice Tigers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

