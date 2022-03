Yalla Yalla weitet Musikfestival in Bad Wörishofen aus

Plus Der Bad Wörishofer Verein „Yalla Yalla Kultur hilft“ kann trotz Einbrüchen durch Corona-Beschränkungen weiter helfen. Für das laufende Jahr gibt es große Pläne.

Yalla Yalla Kultur hilft: Der Name des Vereins ist zugleich Programm. Dank des Musikfestivals Soundgarten, Förderungen und Spenden könne die Unterstützung für soziale Projekte auf erfreulichem Niveau weiterlaufen, hieß es bei der Jahresversammlung. Dort ging es auch um die Wahl des neuen Vorstands.