Das Tierheim wächst mit seinen Aufgaben

Plus Die Personalsituation im Tierheim Beckstetten ist aktuell angespannt. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und Hundetrainer werden daher dringend gesucht. Was der Trägerverein vorhat.

Von Karin Donath

Wilde Hunde aus der Ukraine, fehlender Brandschutz und große Pläne für die Zukunft – es gibt jede Menge Arbeit für den neuen Vorstand im Tierheim Beckstetten. Momentan häufen sich die Meldungen in den Medien, dass viele Tierheime keine Hunde mehr aufnehmen können, da sie Tiere aus der Ukraine in Obhut genommen haben. Auch das Tierheim in Beckstetten hat über den Deutschen Tierschutzbund vier Hunde aus einem Tierheim in Odessa aufgenommen, Hunde, die eine besondere Herausforderung an das Personal des Tierheims stellen, wie Vorsitzender Harald Eberhard im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet.

