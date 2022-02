Rückzüge im Tierheim-Vorstand

Plus Die Anfeindungen hätten eine neue Dimension erreicht, heißt es im Tierheim Beckstetten. Einige Vorstandsmitglieder ziehen nun Konsequenzen.

Das Tierheim in Beckstetten kommt nicht zur Ruhe. Mehrere Vorstandsmitglieder erklären ihren Rückzug. Der Grund dafür ist offenbar anhaltende Kritik an der Arbeitsweise der Einrichtung, die auch für das Unterallgäu zuständig ist und unter anderem von der Stadt Bad Wörishofen unterstützt wird.