Tierheim-Vorstand wehrt sich gegen Kritik

Plus Der Umgang mit Fundkatzen bewegt die Gemüter. Zuletzt häufte sich die Kritik am Tierheim Beckstetten. Der Vorstand hält die Vorwürfe für unbegründet.

Vor allem aus dem Unterallgäu kam zuletzt scharfe Kritik am Tierheim in Beckstetten, das auch von Bad Wörishofen unterstützt wird. Es geht um den Umgang mit Katzen. Kritiker werfen dem Tierheim Versäumnisse vor. Der Vorstand reagiert nun mit einer Stellungnahme und weist die Vorwürfe zurück.