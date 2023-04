Experte erklärt, was ein gesunder Wald alles benötigt

Bei einem Spaziergang im Wald zwischen Bedernau und Baumgärtle erklärt Förster Roland Lehmbach, warum Wild geschossen werden muss.

Zu einem informativen Waldspaziergang hatte die Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften im Bayerischen Bauernverband Unterallgäu Waldbesitzer und Jäger eingeladen, um Flächen zu zeigen, auf denen Naturverjüngung vorbildlich gelungen ist. Im Vorzeigewald zwischen Bedernau und Baumgärtele gedeiht der Baumnachwuchs, insbesondere Weißtannen, aber auch Buchen und Fichten, ohne Wildschutz wie Zäune erklärte Roland Lehmbach, früher Geschäftsführer der FBG (Forstbetriebsgemeinschaft) Mindelheim. Er arbeitet seit über 35 Jahren in diesem Waldgebiet, das Franz Freiherr von Castell gehört, heute als Förster und gleichzeitig Jagdpächter.

Er erklärte, dass Rehe durch den Verbiss der jungen Bäumchen den größten Schaden im Wald verursachen und die herkömmlichen Wildschutzmaßnahmen sehr teuer sind. Deshalb sei eine konsequente Bejagung des Rehwildes notwendig. Bei einem Hektar Wald müsse man mit etwa 6000 Euro für den Zaun rechnen, 7500 Euro kosten die Anpflanzung und Nachbesserungen, sodass der Waldbesitzer etwa 14.000 Euro einkalkulieren müsse. Mit einer Naturverjüngung, bei der die Bäume von selbst wachsen, ohne Zaun, entstehen keine Kosten, denn für die Ausgaben, die anfallen, gibt es Fördergelder vom Staat.

Die Naturverjüngung gelingt nur unter bestimmten Voraussetzungen

„Wald vor Wild“, so sei die Regel, erklärte Lehmbach den Waldbesitzern und Jagdvorstehern aus dem Landkreis Unterallgäu, die zu der Waldbegehung gekommen waren. „Bei der Abschussplanung ist neben der körperlichen Verfassung des Wildes vorrangig der Zustand der Vegetation, insbesondere der Waldverjüngung, zu berücksichtigen“, so steht es im Gesetz. Für eine gelingende Naturverjüngung müssten aber zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden: Ein gesunder Altbestand an Bäumen, idealerweise eine Mischung aus Laub- und Nadelbäumen, die Licht auf den Boden lassen. Weißtannen brauchen nicht so viel Licht, und wenn sie eingewachsen sind, werden sie schneller hoch und kräftiger als Fichten. Durch tiefe Pfahlwurzeln sind die Weißtannen zudem stabiler und können bei Trockenheit Wasser aus tieferen Schichten ziehen. Deshalb ist es Lehmbachs Ziel, beim Waldumbau Fichten nach und nach durch Weißtannen zu ersetzen.

Alte Bäume müssten mit Bedacht herausgenommen werden, per Hand abgesägt, die Fallrichtung so, dass wenig Schaden entsteht. Sie werden dann mit einem Harvester, einer speziellen Holzernte-Maschine, entastet und in transportable Stücke zersägt. Der Harvester ist etwa 2,80 Meter breit, braucht damit einen entsprechenden Waldweg, um zum Baum zu gelangen.

Roland Lehmbach erklärte, warum das Rehwild konsequent bejagt werden muss. Foto: Ulla Gutmann

Lehmbach zeigte Flächen mit noch sehr jungen Weißtannen und Buchen, aber auch mit Baumgruppen, die etwa 15 Jahre alt sind. In einem älteren Waldbestand nur mit Fichten hatte er kleine Weißtannen gepflanzt, die durch die gegebenen Voraussetzungen nicht von Rehen angeknabbert werden.

Der Jagdvorstand soll künftig bezeugen, wie viele Rehe geschossen wurden

Michael Rampp, Forstrevierleiter Oberschönegg, erklärte zur Förderung der Naturverjüngung, dass diese auch nachgewiesen werden müsse. Revierweise Aussagen mit Begehungen alle drei Jahre würden in einem Vegetationsgutachten festgehalten, um einen genauen Überblick zum Verbiss zu bekommen, ergänzte Rampp.

Der Wald zwischen Bedernau und Baumgärtle ist ein Musterbeispiel dafür, wie eine Naturverjüngung aussehen kann. Foto: Ulla Gutmann

Zu den Abschussquoten der Rehe verwies er auf die Revierinhaber, die den Plan im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand, bei verpachteten Eigenjagdbezirken im Einvernehmen mit dem Jagdberechtigten aufstellen. Der Plan ist von der Unteren Jagdbehörde gemeinsam mit dem Jagdbeirat zu bestätigen. Berücksichtigt werden die bisherigen genauen Abschusszahlen und der Verbiss. Auch Isabell Sittner-Zehner begutachtete den gesunden jungen Baumnachwuchs. Sie ist Sachgebietsleiterin der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung am Landratsamt Unterallgäu, zu der auch die Untere Jagdbehörde gehört. Sie ergänzte: „In Zukunft sollen Jäger nachweisen, wie viel Rehe geschossen wurden, indem der Jagdvorstand benachrichtigt wird, der dann als Zeuge den Abschuss sichtet.“