Der SV Bedernau feiert ein verspätetes Geburtstagsfest

In über 60 Jahren ist aus dem Fußballclub ein Verein mit breitem Angebot geworden und die Mitglieder haben viel für den Ort getan.

Etwas verspätetet konnte der Sportverein Bedernau jetzt seinen 60. Geburtstag feiern. Bei einem Festabend in der Sporthalle wurde zurückgeblickt und auch der Neubau des Sportheims wurde am Festwochenende eingeweiht.

Vorsitzender Christian Zedelmeier nahm die detaillierten Schriftstücke von Fritz Ettenhofer zur Hand und blickte damit auf die Anfänge zurück. Bereits in den 1950er Jahren wollten engagierte Bedernauer Männer einen Sportverein gründen. Doch wegen finanzieller Schwierigkeiten und Spielermangel kam er 1952 wieder zum Erliegen. Der Wunsch, in einem eigenen Verein Fußball zu spielen, blieb aber weiter bestehen und so wagten 50 Mitglieder im April 1961 einen zweiten Versuch und der Sportverein war geboren. Ludwig Schuster fungierte damals als erster Vorsitzender. „Als Mitgliedsbeitrag wurde 1,50 D-Mark im Vierteljahr vereinbart“, erzählte Zedelmeier den Zuhörern. Bereits ein Jahr später wurde ein passender Sportplatz gebaut.

Nachwuchsarbeit war beim SV Bedernau schon immer wichtig

Die Nachwuchsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im SV Bedernau, seit 1964 gibt es auch Angebote für Jugendliche. Der erste richtige sportliche Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und Mitte der 60er Jahre brachte die erste Mannschaft gegen den TSV Ettringen den Landratspokal ins heimische Sportlerlokal.

Baulich ist in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls viel geschehen und so konnten 52 Helfer in 2200 Stunden Eigenleistung 1971 ein neues Sportheim bauen, das zehn Jahre später erweitert wurde.

1986 wurde in nur acht Wochen der Rohbau der jetzigen Sporthalle gebaut. „Das war eine Glanzleistung“, so Zedelmeier. Dabei habe es lange Zeit keine Heizung in der Halle gehabt, erzählt er weiter. „Darin fand dann schon die 25-Jahr-Feier statt.“

Viele Jahre ist baulich danach nicht mehr viel passiert, erst 2008 wurde der neue Hauptsportplatz gebaut und 2010 die Sporthalle umfassend renoviert. 2017 wurde dann das Sportheim neu gebaut und 2020 ist der Spielplatz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde entstanden.

„Die fußballerischen Leistungen waren in den vielen Jahren ein stetiges auf und ab, doch seit 2011 ging es wieder langsam bergauf in der Tabelle“, resümierte Christian Zedelmeier. Daneben gibt es im Sportverein auch Frauengymnastik (1975), Ski (1977), Tischtennis (1988), Walking (2004) und Showtanz (2004).

Die Showtanzabteilung trainiert schon für die neue Saison

Gerade die Abteilung Showtanz ist eine tragende Säule des Vereins. Was mit rund 20 Mädchen gestartet ist, habe sich zu einer festen Institution entwickelt. Dass die letzten beiden Corona-Jahre nicht einfach waren, ließ Abteilungsleiterin Sarah Seitz-Stocker ebenfalls durchblicken. Letztes Jahr waren die Aktiven auf nur 17 geschrumpft. „Ich bin froh, dass der Zulauf heuer wieder größer war.“ Derzeit tanzen 45 Mitglieder mit. Am Einweihungstag zeigten die Tänzerinnen dann auch ihr Können und begeisterten das Publikum.

Am Festabend gab es neben einer kleinen Modenschau mit vergangenen Trikots und Trainingsanzügen auch eine Ehrung für die Gründungsmitglieder Erhard Schwabe, Georg Mang und Hans Kustermann.

Drei Gründungsmitglieder wurden vom Zweiten Vorsitzenden Paul Haggenmüller (rechts) sowie Vorsitzenden Christian Zedelmeier (links) geehrt. Es sind (weiter von links) Georg Mang, Erhard Schwabe und Hans Kustermann. Foto: Sabine Adelwarth

Neben zahlreichen Glückwünschen umliegender Sportvereine aus der VG Pfaffenhausen hatte David Seitz am Ende des Festabends die Lacher auf seiner Seite, als er eine heitere Anekdote aus dem Jahr 1962 vorlas. Der Festabend wurde von der Musikkapelle Bedernau musikalisch umrahmt und die Tischdeko in den Vereinsfarben lila-weiß gab der Feier den letzten Schliff.