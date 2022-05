Ein bisschen Spaß für Ukraine-Flüchtlinge in der Therme Bedernau

In der Naturtherme Bedernau erleben Frauen und Kinder aus der Ukraine einen entspannten Nachmittag.

Erst seit wenigen Tagen hat die Therme in Bedernau wieder geöffnet und besonders die Stammgäste sind glücklich, endlich wieder im warmen Thermalbecken zu entspannen und nette Leute zu treffen. Irmgard Nitsche, Leiterin der Naturtherme, dachte aber auch an die Flüchtlinge aus der Ukraine, die zunächst nach Unterrieden gekommen waren, nun aber teilweise schon eigene Wohnungen gefunden haben. Nitsche wollte den Frauen mit ihren Kindern einen schönen Nachmittag schenken, mit Baden, Eis und vor allem ein bisschen Spaß für die Kinder. Bürgermeister Jürgen Tempel genehmigte die Aktion und so brachte Siggi Wiedenmann die kleine Mannschaft nach Bedernau. Auch Helferin Olga Schaut war dabei. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit 14 Jahren in Deutschland. Sie übersetzt, hilft wo sie kann, ist eigentlich für jedes Problem zuständig, wie sie sagt.

Elf Frauen mit über 20 Kindern waren in Unterrieden gelandet, alle privat untergebracht, Olga sprach einen „ganz großen Dank“ für die unkomplizierte Hilfe der Leute aus. Zwei Familien sind inzwischen nach Breitenbrunn umgezogen, drei Familien nach Pfaffenhausen, ein paar können in Unterrieden wohnen bleiben. Ab heute dürfen die Kinder in die Schule gehen, die Frauen suchen Arbeit. Auch ein ehrenamtlich geführter Deutschkurs im Sportheim in Unterrieden half, das Leben hier zu erleichtern.

Natalia wollte nie weg aus der Ukraine. Präsident Wladimir Putin habe sie dazu gezwungen, sagt sie

Natalia zum Beispiel arbeitet schon am Memminger Flughafen. In der Ukraine hatte sie einen guten Job in der Personalabteilung eines Flughafens. Sie spricht gut Deutsch und bewundernswert offen über ihre Gedanken und Gefühle, die sie bewegen. „Niemand wollte emigrieren! Dieser schreckliche Mensch hat uns dazu gezwungen“, sagte sie über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich an meine Heimat und wünsche mir, dass er tot ist. Ich glaube an Gott und weiß, dass es eine Sünde ist. Aber wenn er tot ist, würden so viele andere gerettet werden!“

Sie hat noch Verwandte, die in Russland leben, diese wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und sie versteht das: „Als ich noch sehr jung war, tobte der Krieg in Tschetschenien. Uns wurde gesagt, dort lebten nur Verbrecher und Terroristen. Und ich glaubte dieser Propaganda. So wie jetzt meine Verwandten in Russland.“

Natalia möchte so schnell wie möglich wieder in die Ukraine zurück

Der Bruder von Olga Schaut wohnt in München. Er fährt regelmäßig in die Ukraine, nimmt Hilfsgüter mit und bringt auf dem Rückweg Flüchtlinge in Sicherheit. Das sei sehr gefährlich. Eine Frau erzählt, dass während ihrer Flucht eine Brücke hinter ihnen explodierte. „Kein Essen, kein Strom, nur Angst – das Leben der Menschen wird kaputtgemacht!“ Und Natalia gibt zu: „Früher wollte ich immer mehr, mir war einfach nicht bewusst, wie gut es mir geht. Was das Wichtigste im Leben ist, das wird mir jetzt klar – meine Familie, meine Freunde. Früher dachte ich, anderswo ist es besser als bei uns, jetzt weiß ich, wie wunderschön mein Leben war.“ Und weiter erklärt sie, ihr allergrößter Wunsch wäre, so bald wie möglich wieder nach Hause zu fahren.

Lesen Sie dazu auch

Doch trotz all der Sorgen: Der Nachmittag in der Therme Bedernau schenkte den Frauen und Kindern ein kleines bisschen Glück, das sie derzeit so dringend brauchen.