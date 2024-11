Mit der Badesaison ist in der Naturtherme Bedernau Ende Oktober auch eine Ära zu Ende gegangen: Irmgard Nitsche geht in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin Karina Richter wurde in dieser Saison schon eingelernt und steht für 2025 in den Startlöchern.

