Endspurt in der Naturtherme Bedernau

Plus Dieses Jahr ist früher schluss als sonst. Doch trotz einiger Einschränkungen zieht das Bad in Bedernau ein positives Fazit. Eine Neuerung soll bleiben.

Wer jetzt noch einmal die Seele im 35 Grad warmen Thermalwasser in Bedernau baumeln lassen möchte, hat noch bis Sonntag, 9. Oktober, Gelegenheit. Dann schließt die Naturtherme Bedernau für dieses Jahr ihre Türen. „Gute fünf Monate war unser Bad geöffnet“, erzählt Thermenchefin Irmgard Nitsche. Insgesamt 11.000 Gäste kamen in dieser Saison, die Ende April begonnen hat. Aus energetischen Gründen muss das Bad einen Monat früher schließen als sonst. Grund sind die hohen Energiekosten: „Die Pumpen laufen auf Hochtouren und der Hackschnitzelverbrauch ist immens, wenn es draußen immer kälter wird“, erzählt Nitsche. Denn die Wärme des Thermalbeckens ist konstant bei 34, 35 Grad. „Wir werden die Wassertemperatur auch beibehalten, da wird nicht reduziert“, sagt sie. Das ist der Gemeinde, dem Träger des Thermalbades, sowie dem gesamten Thermalteam eine Herzenssache.