Kaminbrand löst Feuerwehreinsatz in Bedernau aus

Ein Kaminbrand in einem Wohnhaus in Bedernau endet glimpflich. Mehrere Feuerwehren im Einsatz.

In Bedernau kam es am Samstagvormittag zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus. Nach Angaben der Polizei entzündeten sich Anhaftungen im Kamin. Die Ortsfeuerwehr aus Bedernau sowie die unterstützenden Wehren aus Breitenbrunn und Babenhausen stoppten die weitere Befeuerung und verständigten den zuständigen Kaminkehrer. Dieser konnte den Brand durch Reinigen des Kamins schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Es entstand weder Personen noch Sachschaden. Insgesamt waren die Feuerwehren mit 42 Einsatzkräften vor Ort. (mz)