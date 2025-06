Überholung des bretonischen Segelschiffes in Bedernau abgeschlossen

Pünktlich zum Besuch der Freunde aus der bretonischen Partnergemeinde Plouigneau wurde das Segelschiff hinter dem Schwimmteich in Bedernau umfassend überholt. Das Kunstwerk, ein Geschenk anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Gemeindepartnerschaft im Jahr 2016, erstrahlt nun wieder in voller Pracht. Der Baumstamm, der den Rumpf des Segelschiffes bildete, hatte im Laufe der Jahre stark gelitten. Um das Denkmal langfristig zu erhalten, wurde der gesamte Unterbau aufwendig erneuert. Die Bedernauer Metallbaumeister Klaus Bäurle und Alois Fickler haben durch eine tragfähige Stahl-Holz-Konstruktion dem Segelschiff wieder sicheren Halt gegeben. Vom 27. Juni bis zum 2. Juli werden die Gäste aus Plouigneau in Bedernau erwartet. Das erneuerte Segelschiff ist dann nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Symbol gelebter Partnerschaft.

