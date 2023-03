Von Harmonie bis Hardrock: Der Musikverein Bedernau kann alles

Plus Beim Jahreskonzert des Musikvereins Bedernau überzeugte die Kapelle mit viel Talent und großer Bandbreite.

Der Titel des Auftaktstückes beim Jahreskonzert in Bedernau war Programm: „Vita pro musica – Ein Leben für die Musik“ heißt die Fanfare, die zur Eröffnung gespielt wurde. Das Publikum zeigte sich begeistert von der Klangfülle und dem Klangvolumen, das ihnen unter der Leitung des Dirigenten Jonathan Eberstein geboten wurde. Hoch konzentriert setzten die Musiker die Akzente seines Dirigats um.

Dirigent Jonathan Eberstein führte seine Kapelle souverän durch das Jahreskonzert in der vollbesetzten Bedernauer Sporthalle und begeisterte das Publikum, das sich mit viel Applaus bedankte. Foto: Sabine Adelwarth

Danach folgte das erste Wertungsspielstück „Of Castles and Legends“. Die Komposition von Thomas Doss basiert auf der Legende der weißen Jungfrau auf der Kugelsburg. Die Festung thronte sich bei dem Werk vor dem geistigen Auge auf, die Jungfrau stürzte sich aus Verzweiflung vom Turm in die Tiefe, das alte Gemäuer ging in Flammen auf. Das Inferno untermalte das Orchester mit fantasievollem Papiergeraschel und Georg Haggenmüller intonierte die Dramatik mit einem Dämpfer auf seiner Tuba.

Danach ging es mit „Hymne à la musique“ ruhiger zu. Das zweite Wertungsspielstück „Fiskinatura“ entführte in die Welt der hochklassigen Blasmusik und die einzelnen Register meisterten die unterschiedlichen Passagen exakt und präzise. Zart und anmutig interpretierte Solistin Melanie Baumgartner die Melodie von „Concierto de aranjuez“, welches durch Dirigenten Jonathan Eberstein als Flügelhorn-Solo arrangiert wurde.

Melanie Baumgartner bewies ihr Können mit ihrem Flügelhorn-Solo. Foto: Sabine Adelwarth

Auf keinem Jahreskonzert dürfen natürlich kraftvolle Märsche fehlen, die mit „Marsch der Titanen“ und „Blas’musik in die Welt“ gelungen zu Gehör gebracht wurden. Danach legte Zweite Dirigentin Pia Haggenmüller ihr Saxofon zur Seite, nahm den Taktstock zur Hand und lenkte das Orchester gekonnt durch den bekannten Film „Jurassic World“. Klanggewaltig war James Bond zu Gast, das Trompetenregister zeigte vollen Einsatz und Werner Zingerle bewies einmal mehr, was er so alles draufhat. Für das Meisterwerk erhielt die Kapelle kräftigen Applaus.

Zwei Zugaben beim Jahreskonzert in Bedernau

Mit einem Potpourri aus Hardrock-Hymnen von Black Sabbath, den Scorpions, Iron Maiden und Ozzy Osbourne verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker von ihren Gästen. Das Publikum erklatschte sich begeistert zwei Zugaben. Pia Haggenmüller und Richard Zedelmeier sangen gefühlvoll „Hinterm Horizont geht’s weiter“ und am Ende bedankte sich das Orchester mit swingenden Melodien zu „Dankeschön“ von den Fäaschtbänkler und ein gelungener Konzertabend ging zu Ende.