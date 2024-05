Das Vertikutier-Massaker

Vertikutieren gehört zum Rasenmähen dazu, oder? Unser Autor ist da durchaus zwiegespalten.

So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich sind auch ihre Gärten: Vier MZ-Redakteurinnen und -Redakteure berichten in unserer neuen Serie über das, was sie rund ums Gartenjahr bewegt – und was sich in ihren Gärten bewegt.

Also, eins gleich mal vorneweg: ich HASSE es! Denn, wie Sie ja vielleicht schon wissen: Ich LIEBE meinen Rasen. Und daher kann ich es so ganz und gar nicht mögen, wenn ich ihn (den ich so sorgfältig und liebevoll gepflegt habe) größtenteils wieder herausreißen muss.

Das nennt man dann „Vertikutieren“ und das wird angepriesen wie die Rettung aller Rasenprobleme. Und ja, ich gestehe: Auch mein Rasen wuchert nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Auch wenn ich fast täglich gegen Moos, Löwenzahn, Klee, Quecken oder sonstwas kämpfe wie ein Berserker – dieses verflixte Unkraut ist weitaus hartnäckiger als selbst ich es je sein kann.

Also dann: Vertikutieren. Denn, so die Theorie: Damit reißt man das störende Unkraut buchstäblich mit Stumpf und Stiel aus und der geliebte Rasen kann wachsen nach Herzenslust. Sagen ALLE. Und weil es ja für ALLE Gartenarbeiten irgendein supertolles und obendrein motorbetriebenes Gerät (bevorzugt Verbrennungsmotor!) gibt: Kaufe ich mir eben auch einen Vertikutierer. Leider gab es nur einen mit Elektro, aber was soll’s. Immerhin besser als die gesamte Rasenfläche mühsam mit einem Rechen durchzukratzen, so wie ich das bislang gemacht habe (und, soviel gleich vorweg: auch künftig wieder machen werde!)

Wrrrruuuummmm, legt er los, mein schöner, neuer Vertikutierer. Und wie das flutscht: Wrrrruuuummmm, Wrrrruuuummmm, Wrrrruuuummmm – und schon bin ich fertig! Ich habe säckeweise altes Gras und augenscheinlich jedes noch so klitzekleine Unkräutchen ausge-vertikutiert.

Was bin ich nur für ein Idiot, fragt sich der Rasen-Liebhaber nach dem Vertikutieren

Doch bei aller Begeisterung: Mein zuvor ganz ansehnlicher Rasen sieht jetzt aus, als wäre mindestens eine Kohorte aus Panzern und anderen Kettenfahrzeugen darüber hinweg gerumpelt. Mein erster Gedanke: Was bin ich nur für ein Idiot! Mein nächster Gedanke: Naja, jetzt hat der geliebte Rasen endlich Luft, um nach Herzenslust zu wachsen und zu gedeihen …

Ja, so ist das mit den selbsternannten Rasen-Experten: Manchmal meinen sie es zu gut und dann geht der Schuss nach hinten los. Aber sowas von nach hinten!!!! Denn im Gegensatz zu meinem bislang ganz ansehnlichen und nach dem dämlichen Vertikutier-Massaker nur noch rudimentär vorhandenen Rasen - wächst und gedeiht jetzt all das Unkraut nach Herzenslust, das ich ja eigentlich final ausmerzen wollte. Das ist gründlich schiefgegangen. Und ich habe so den leisen Verdacht, dass ich es zu gut gemeint habe mit dem Ausmerzen …

Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass sich mein geliebter und schändlich misshandelter Rasen baldmöglichst wieder erholt und sich gegen das Unkraut durchsetzen kann. Bis dahin weiß ich sicher: Ich HASSE vertikutieren! Apropos: Ein nur einmal benutzter Vertikutierer (elektrisch) steht seither in der Ecke meiner Garage. Wäre günstig zu haben …