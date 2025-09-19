Beethoven und Biathlon: Proben für den Auftritt mit Klaviersuperstar Levit

Vielfach wird derzeit über das Leistungsverständnis diskutiert. Jeder Einzelne müsse wieder mehr leisten, heißt es von manchen Politikern. Im Vordergrund steht dabei das wirtschaftliche Wohlergeben, der Boom, der wieder eintreten soll. Doch was heißt Leistung überhaupt? Um welches Leisten geht es? Eine Antwort könnte bei jenem Jugendorchester gefunden werden, das ausgerechnet von der Wirtschaft gefördert und getragen wird: dem vbw-Festivalorchester, das seit seiner Gründung vor inzwischen über zehn Jahren eng mit der Stadt Bad Wörishofen und dem Festival der Nationen verbunden ist. Das Orchester bereitet sich derzeit in Bad Wörshofen auf einen großen Abend mit Klaviersuperstar Igor Levit vor.

