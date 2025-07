Reitturnier in Bad Wörishofen: Tonnenweise Sand, Schleifen und besondere Kostüme

200 Tonnen Sand, zehn Runden Umpflügen, ein bisschen Glück mit dem Wetter und natürlich zahlreiche helfende Hände hat es gebraucht, damit auch in diesem Jahr wieder das Turnierwochenende auf der Anlage des RFV Bad Wörishofen stattfinden konnte. 168 Reiterinnen und Reiter maßen sich am vergangenen Wochenende in 23 Spring- und Dressurwettbewerben. Und auch wenn in diesem Jahr keine neue Turnierkategorie dazugekommen ist, gab es dennoch eine Premiere.

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reitturnier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis