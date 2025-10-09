Besucher aus China sind beeindruckt vom Angebot der Berufsschule

Hoher Besuch aus Fernost: Eine Delegation aus der chinesischen Provinz Gansu besuchte die Staatliche Berufsschule Mindelheim und die angeschlossene Technikerschule für Maschinenbautechnik. Angeführt wurde die Gruppe vom Bildungsminister der Provinz, Guozhen Zhang, der gemeinsam mit mehreren hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft und Bildung nach Mindelheim gekommen war und von Schulleiter Gottfried Göppel herzlich begrüßt wurde.

Das Programm begann mit einer Präsentation über die Tätigkeitsfelder der Berufsschule und Technikerschule. Am Nachmittag führte Holger Gust, Abteilungsleiter der Technikerschule, die Delegation durch die Fachräume. Besonders die praxisnahen Werkstätten beeindruckten die Gäste. Ein weiterer Höhepunkt war der Rundgang über den Campus, bei dem die Abteilungen Landwirtschaft und Fahrzeugtechnik durch die Fachbetreuer vorgestellt wurden. Hier zeigte sich der Bezug zu regionalen chinesischen Wirtschaftsstrukturen.

Die chinesischen Gäste waren beeindruckt von der „Klimaschule“

Auf besonderes Interesse stieß die Vorstellung der Schule als „Klimaschule Bayern“. Lehrkräfte präsentierten den Klimaschutzplan und berichteten, wie Energieeinsparung und Nachhaltigkeit fester Bestandteil des Unterrichtsalltags sind. „Die Kombination von Berufsausbildung und Umweltschutz ist zukunftsweisend. Wir können davon viel für unsere eigenen Schulen lernen“, betonte Bildungsminister Zhang.