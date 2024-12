Naturnahe Bestattungen unter Bäumen liegen im Trend. In den vergangenen Jahren sind im Unterallgäu die Naturfriedhöfe in den Fugger‘schen Wäldern bei Schnerzhofen und Babenhausen entstanden und auch auf den städtischen Friedhöfen in Mindelheim und Nassenbeuren wird es ab dem kommenden Jahr möglich sein, sich unter Bäumen bestatten zu lassen.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nassenbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis