Besucherin Nummer 333.333 im Kneipp-Museum

Schnapszahl-Jubiläum im Kneipp-Museum in Bad Wörishofen. Dort wird die 333.333 Besucherin begrüßt.

Das Sebastian-Kneipp-Museum in Bad Wörishofen ist bei Gästen, Schülern und Bürgern seit seiner Eröffnung am 27. Juni 1986 beliebt. Kurdirektorin Cathrin Herd hat nun eine ungewöhnliche Ehrung vorgenommen. Gemeinsam mit Werner Büchele, dem Vorsitzenden des Förderkreises Sebastian-Kneipp-Museum, begrüßte sie den 333.333, Gast im Museum: Antoinette Göggerle aus der Bodenseeregion. Sie ist mit ihrem Mann Rudolf zum ersten Mal in Bad Wörishofen und freute sich über einen Geschenkkorb und die Sammlermünze, die zum 200. Kneipp-Geburtstag erschienen ist. (AZ)

