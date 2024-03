Bad Wörishofen

Betreutes Wohnen aus Bad Wörishofen für Türkheim

Plus Die Ambulante Krankenpflege übernimmt ein Projekt für Betreutes Wohnen in Türkheim. Die Fachstelle für pflegende Angehörige in Bad Wörishofen schließt.

Von Markus Heinrich

Betreutes Wohnen in Türkheim kommt, die Fachstelle für pflegende Angehörige wird geschlossen: So fasst Geschäftsführer Marc Engstle die großen Aufgaben der Ambulanten Krankenpflege Bad Wörishofen in diesem Jahr zusammen. Auch in Bad Wörishofen würde die Ambulante gerne Betreutes Wohnen anbieten. Doch da gibt es derzeit noch ein Problem.

Das Interesse am Betreuten Wohnen sei groß, schildert Engstle. Das habe sich nicht zuletzt bei der Mitgliederversammlung gezeigt, die mit mehr als 160 anwesenden Mitgliedern des Vereins für Ambulante Krankenpflege Bad Wörishofen so gut besucht gewesen sei, wie noch nie. Das betreute Wohnen in Türkheim entsteht durch die Firma Layer Wohnbau aus Schwabmünchen. Die Ambulante Krankenpflege Bad Wörishofen wird dort ab Ende 2025 die Betreuung von 21 Wohneinheiten übernehmen und die angeschlossene Tagespflege mit 15 Plätzen betreiben. Auch in der häuslichen Pflege und in der hauswirtschaftlichen Versorgung werde die Ambulante Krankenpflege zukünftig in Türkheim und Umgebung tätig werden. In Bad Wörishofen gibt es derweil weiterhin keine Möglichkeit, ein betreutes Wohnen zu verwirklichen. Nach wie vor sei man aber auf der Suche nach einem geeigneten Objekt, berichtet Engstle.

