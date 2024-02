Unbekannte an der Haustür: Wie man sich vor Dieben und Betrügern schützt

Mit Einfallsreichtum und verschiedenen Maschen versuchen Kriminelle immer wieder, in Wohnungen zu gelangen. Die Polizei gibt Tipps, worauf man achten sollte.

Immer wieder versuchen Kriminelle, sich unter einem Vorwand Zutritt in Wohnungen ihrer Opfer zu verschaffen. Kürzlich kursierte in den sozialen Medien eine Warnung vor Betrügern, die in der Region unterwegs seien und vorgeben würden, die Rauchmelder im Haus kontrollieren zu wollen. Im vergangenen Jahr sei in Memmingen und Unterallgäu etwa ein Handvoll Fälle mit solcher und ähnlicher Vorgehensweise gemeldet worden, sagt auf Nachfrage Sebastian Nienkemper von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die Polizei rät dazu, stets einige Punkte zu beachten, wenn Fremde vor der Tür stehen.

Ehe man Unbekannten öffnet, sollte man sich diese durch den Türspion oder ein Fenster genau anschauen. Wenn man die Tür aufmacht, dann nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Es hilft, vorbereitet zu sein: "Vereinbaren Sie mit Nachbarn, die tagsüber zuhause sind, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten." Zudem sollte man für Nachbarn nichts ohne deren Ankündigung entgegennehmen - etwa Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung. Ebenso sollte man niemals Unterschriften für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen leisten.

Ein weiterer Rat: "Wechseln Sie nie Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden."

In die Wohnung lassen sollte man Fremde nur, wenn man sich vergewissert hat, um wen und um welches Anliegen es sich handelt. Dafür ist es laut Polizei ratsam, sich den Ausweis, einen Firmenausweis oder Gewerbeschein zeigen zu lassen und den Sachverhalt durch einen Rückruf beim Auftraggeber oder dem Unternehmen abzuklären. "Im Zweifel bestellen Sie die unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist", lautet ein Tipp. Handwerker sollte man nur hereinlassen, wenn man sie selbst zu sich bestellt hat oder wenn die Hausverwaltung deren Besuch angekündigt hat. Dasselbe gilt laut Polizei für (vermeintliche) Vertreter der Stadtwerke.

