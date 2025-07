Betrügerinnen ergaunern mehr als 500 Euro

Kurz vor Ladenschluss sind am Donnerstagabend zwei Frauen in ein Mindelheimer Lebensmittelgeschäft gekommen und haben die Kassiererin gebeten, ihnen Bargeld zu wechseln. Wie die Polizei mitteilt, verwickelten sie die Kassierin dabei so geschickt und aufdringlich in ein Gespräch, dass diese am Ende den Überblick über das gewechselte Geld verlor und den Betrügerinnen 500 Euro Wechselgeld zu viel aushändigte. Nun ermittelt die Polizei. (mz)

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis